У Дніпрі діти між гаражами знайшли мертвого чоловіка. Фото 18+

У п'ятницю, 13 березня, в Дніпрі на проспекті Героїв діти виявили чоловіка, який лежав в несвідомому стані між гаражами.

Діти самостійно подзвонили в належні служби. До місця попрямували поліція і швидка, повідомляє Інформатор.

Патрульні дістали хлопця з-за гаражів, оцінили його стан і приступили до надання домедичної допомоги. Поліцейські робили хлопцю масаж серця, але реанімаційні заходи не дали результату.

Діти знайшли мертвого чоловіка Інформатор

На місце викликали слідчого і судмедекспертів. Судячи з предметів, які знайшли біля чоловіка, причиною смерті могло бути передозування. Так це чи ні, встановить слідчий.

Діти знайшли мертвого чоловіка Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі знайшли повішеного чоловіка. За попередньою інформацією, загиблий вчинив самогубство у власній квартирі.

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