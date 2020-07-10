У Дніпрі дітей ледь не викрали серед білого дня: чоловік обіцяв цукерки і чіпси

У Дніпрі невідомий намагався заманити в машину дітей, які тимчасово залишились без нагляду дорослих.

За це чоловік пропонував їм цукерки і чіпси. Інцидент трапився серед білого дня в одному з дворів на вулиці Донецьке шосе, повідомили в Facebook-спільноті "Лівобережний 3 Дніпро".

Підозрілого незнайомця поруч з дітлахами помітили їх батьки, які перебували неподалік, і кинулися їх рятувати. Зловмисник тим часом встиг зникнути в невідомому напрямку.

У Дніпрі дітей ледь не викрали серед білого дня Facebook/"Лівобережний 3 Дніпро"

Про інцидент вже заявили в поліцію. Обурені місцеві жителі, побоюючись за безпеку своїх дітей, також почали власне розслідування.

Скріншот Facebook/"Лівобережний 3 Дніпро"

Скріншот Facebook/"Лівобережний 3 Дніпро"

Як відзначили учасники спільноти, місяць тому в цьому ж районі мала місце подібна ситуація. Тоді жертвами викрадача ледь не стали дві маленькі дівчинки.

Скріншот Facebook/"Лівобережний 3 Дніпро"

Скріншот Facebook/"Лівобережний 3 Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі банда намагалася викрасти бізнесмена.