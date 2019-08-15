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У Дніпрі дебошир атакував супермаркет і катався по рейках

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У Дніпрі 15-го серпня чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння їздив по трамвайних коліях і громив прилавки супермаркету, тікаючи від поліцейських.

Нетверезий водій був помічений патрульними близько 3 години ночі на вулиці Чернишевського. Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі чоловік влаштував нічний дебош

У Дніпрі чоловік влаштував нічний дебош

liwli.ru

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Поліцейські зупинили порушника, проте той спробував втекти. Чоловік сховався в найближчому супермаркеті, однак коли правоохоронці його знайшли, він почав громити прилавки з продуктами.

Інспекторам довелося застосувати фізичну силу. Громадянина в наручниках доставили в Соборне відділення поліції. Там на нього склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство, невиконання законних вимог поліцейського, відсутність водійського посвідчення та за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

У Дніпрі чоловік влаштував нічний дебош

У Дніпрі чоловік влаштував нічний дебош

Патрульна поліція в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі рятують тяжко пораненого воїна ЗСУ. 34-річного Дмитра госпіталізували в лікарню імені Мечникова. За життя бійця борються найкращі реаніматологи, нейрохірурги, офтальмологи, хірурги, травматологи і урологи міста.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік поліція ПДР
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