У Дніпрі чоловіка заживо поховало під товщею глини: відео порятунку

У Дніпрі 26 серпня під час проведення земляних робіт чоловіка привалило глиною.

Інцидент стався в Чечелівському районі міста близько 18:15. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі чоловіка привалило глиною колаж

Після прибуття до місця події рятувальники встановили, що під час риття котловану стався зсув глини, в результаті чого одному з робочих привалило ноги.

За допомогою лопат співробітники ДСНС звільнили постраждалого з пастки і передали медикам.

54-річного потерпілого з переломом ноги госпіталізували до Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

На місці події працювали 6 рятувальників і 2 одиниці техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі знайшли мертвим зниклого чоловіка. Тіло знайшли в кар'єрі на житловому масиві Червоний Камінь, на глибині 8 метрів. Труп був покритий піском, його виявив відпочиваючий, коли пірнав.

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