У Дніпрі чоловіка вбило струмом під час ремонту

У суботу, 26 вересня, в Дніпрі на вулиці Арктичній 40-річний чоловік загинув внаслідок ураження електричним струмом.

Разом із напарником городянин проводив ремонт у будинку 72-річної місцевої жительки. Він виконував роботи на даху з використанням перфоратора, передає "Дніпро оперативний".

Власниця оселі почула крики чоловіка і побачила, як він б'ється в конвульсіях. Напарник спробував врятувати потерпілого, піднявся до нього на дах і почав відтягувати робочого в сторону. Зробити це йому не вдалося, крім того, чоловік сам отримав удар струмом.

Після він відключив перфоратор від електроживлення. На місце події викликали бригаду швидкої допомоги, проте медики змогли лише констатувати смерть потерпілого. Його напарник травм не отримав.

Усі деталі інциденту встановлять правоохоронці.

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