У Дніпрі чоловіка вбило струмом через обірвані дроти після негоди. Фото

Ігор Кравченко Події 14:33, 13.06.2020

У суботу, 13 червня, в Дніпрі на вулиці Проектній виявили труп чоловіка. На місце викликали "швидку" і правоохоронців.

Прибулі медики змогли лише констатувати смерть. Померлим виявився 52-річний місцевий житель, повідомляє "Інформатор".

Правоохоронці огородили місце події, так як під тілом знаходився оголений провід енергопостачання, який, імовірно, обірвало під час дощу і бурі.

Чоловіка вбило струмом через обірвані дроти після негоди
Інформатор

За попередньою інформацією, смерть настала через удар струмом, на нозі загиблого залишилося обпечене місце. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу та судмедекспертів, а також співробітників аварійної служби.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині оголосили штормове попередження. Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує грози, шквальний вітер і град.

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