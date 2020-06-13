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13 червня • оновлено в 15:10
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Ігор Кравченко

У Дніпрі чоловіка вбило струмом через обірвані дроти після негоди. Фото

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У суботу, 13 червня, в Дніпрі на вулиці Проектній виявили труп чоловіка. На місце викликали "швидку" і правоохоронців.

Прибулі медики змогли лише констатувати смерть. Померлим виявився 52-річний місцевий житель, повідомляє "Інформатор".

Правоохоронці огородили місце події, так як під тілом знаходився оголений провід енергопостачання, який, імовірно, обірвало під час дощу і бурі.

Чоловіка вбило струмом через обірвані дроти після негоди

Чоловіка вбило струмом через обірвані дроти після негоди

Інформатор

За попередньою інформацією, смерть настала через удар струмом, на нозі загиблого залишилося обпечене місце. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу та судмедекспертів, а також співробітників аварійної служби.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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