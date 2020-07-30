У Дніпрі чоловік зірвався в річку і ледь не потонув: його врятували патрульні. Відео

У Дніпрі 29 липня патрульні врятували 30-річного чоловіка, який зірвався з пірсу в річку і пішов під воду.

Містянин відпочивав разом з друзями і знаходився в нетверезому стані. Інцидент трапився на Набережній неподалік від річпорту, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потерпілого витягли з води товариші. Прибулі на місце патрульні почали проводити серцево-легеневу реанімацію. До приїзду медиків дніпрянина вдалося відкачати.

Згодом чоловіка госпіталізували до лікарні імені Мечникова. Зараз його життю нічого не загрожує.

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