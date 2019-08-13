У Дніпрі чоловік заживо згорів у власному будинку. Відео

У Дніпрі, 13 серпня, близько 4:40, на території приватного будинку сталася пожежа.

Як повідомляє Інформатор, першими пожежу помітили сусіди і викликали Службу порятунку (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Чоловік заживо згорів Регион

Приблизно о 6:00 рятувальникам вдалося повністю загасити палаючий будинок. У приміщенні виявили тіло 59-річного чоловіка.

За словами сусідів, загиблий зловживав спиртним.

За однією з версій, причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем, проте, на думку рятувальників, в будівлі могло замкнути проводку.

Зараз співробітники слідчо-оперативної групи встановлюють причину займання і з'ясовують деталі події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі загорівся житловий будинок. Через відсутність води у пожежних і поганого тиску в гідранті його дах згоріла дотла.

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