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У Дніпрі чоловік заживо згорів у власному будинку. Відео

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У Дніпрі, 13 серпня, близько 4:40, на території приватного будинку сталася пожежа.

Як повідомляє Інформатор, першими пожежу помітили сусіди і викликали Службу порятунку (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Чоловік заживо згорів

Чоловік заживо згорів

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Приблизно о 6:00 рятувальникам вдалося повністю загасити палаючий будинок. У приміщенні виявили тіло 59-річного чоловіка.

За словами сусідів, загиблий зловживав спиртним.

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За однією з версій, причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем, проте, на думку рятувальників, в будівлі могло замкнути проводку.

Зараз співробітники слідчо-оперативної групи встановлюють причину займання і з'ясовують деталі події.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі загорівся житловий будинок. Через відсутність води у пожежних і поганого тиску в гідранті його дах згоріла дотла.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа чоловік
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