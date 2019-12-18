У Дніпрі чоловік заживо згорів у власній квартирі: фото й відео з місця НП

У Дніпрі 18 грудня на проспекті Яворницького горіла квартира в шестиповерхівці.

З вогню не встиг вибратися власник помешкання. Пожежники знайшли його мертвим, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

У Дніпрі чоловік заживо згорів у власній квартирі Vgorode

Повідомлення про НП надійшло до Служби порятунку "101" о 4:41. За адресою одразу ж направили дві бригади рятувальників.

Прибувши на місце, співробітники ДСНС встановили, що полум'я виникло в квартирі на п'ятому поверсі шестиповерхового житлового будинку. На мить їхнього приїзду вогонь встиг знищити все внутрішнє оздоблення.

У Дніпрі чоловік заживо згорів у власній квартирі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

У Дніпрі чоловік заживо згорів у власній квартирі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Під час ліквідації трагедії співробітники Служби порятунку виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 91-річний власник оселі.

Пожежу повністю загасили о 6:08. На місці події працювали 9 осіб особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

У Дніпрі чоловік заживо згорів у власній квартирі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трапилася масштабна пожежа в приватному секторі. 16 грудня на провулку Давидова спалахнув гараж. Вогонь швидко поширився на житловий будинок і сарай. НП минулася без людських жертв, проте домашніх тварин врятувати не вдалося.

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