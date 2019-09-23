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23 вересня • оновлено в 13:33
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У Дніпрі чоловік всадив ножа в груди власній дружині

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У Дніпрі 52-річний чоловік скоїв замах на вбивство власної дружини. Місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Нападнику обрали запобіжний захід. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

У Дніпрі чоловік по-звірячому розправився над дружиною

У Дніпрі чоловік по-звірячому розправився над дружиною

Media.az

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Убив одним ударом: під Дніпром різанина закінчилася смертю жінки

Так, в серпні між подружжям виникла сварка, в результаті якої останній наніс жінці два удари ножем в грудну клітку. Свій злочинний умисел чоловік не довів до кінця – потерпілій вчасно надали медичну допомогу.

Зараз чоловікові повідомили про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. Підозрюваний перебуває під вартою. Досудове розслідування триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік помер при загадкових обставинах. 21 вересня біля ломбарду "Капітал" виявили тіло чоловіка в несвідомому стані. Перехожі спробували надати йому допомогу, проте врятувати його не вдалося.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік розслідування Виробництво
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