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8 березня • оновлено в 12:56
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Ігор Кравченко

У Дніпрі чоловік впав у триметрову яму. Відео

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У п'ятницю, 7 березня, в Дніпрі на проспекті Пилипа Орлика чоловік впав у яму.

Інформація про інцидент надійшла о 17:33 до Служби порятунку "101". Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На момент прибуття підрозділу ДСНС, медичні працівники вже знаходилися на місці події.

Під їх наглядом, рятувальники, використовуючи мотузку, по сходах підняли 35-річного чоловіка з триметрової глибини на поверхню.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині в шахті обвалилась порода і розчавила робочого. Загиблому було 48 років.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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