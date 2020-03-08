У Дніпрі чоловік впав у триметрову яму. Відео

У п'ятницю, 7 березня, в Дніпрі на проспекті Пилипа Орлика чоловік впав у яму.

Інформація про інцидент надійшла о 17:33 до Служби порятунку "101". Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На момент прибуття підрозділу ДСНС, медичні працівники вже знаходилися на місці події.

Під їх наглядом, рятувальники, використовуючи мотузку, по сходах підняли 35-річного чоловіка з триметрової глибини на поверхню.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині в шахті обвалилась порода і розчавила робочого. Загиблому було 48 років.

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