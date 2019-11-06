У Дніпрі чоловік впав у 13-метровий колодязь: фото

У вівторок, 5 листопада, в службу порятунку надійшло повідомлення, що чоловік впав у 13-метровий колодязь з водою на вулиці Сержанта Литвищенка в Дніпрі.
Рятувальники отримали інформацію про подію о 18:01, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Рятувальники дістали чоловіка з 13-метрового колодязя
Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області
"5 листопада о 18:01 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в Самарському районі міста Дніпро по вулиці Сержанта Литвищенка чоловік впав у колодязь з водою", – сказано в повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце події, виявили потерпілого 1962 року народження. Чоловік був по груди занурений у воду.
Один із співробітників ДСНС спустився вниз і обв'язав його рятувальною мотузкою. Після цього потерпілого змогли підняти на поверхню за допомогою триноги з лебідкою.
Чоловіка передали працівникам швидкої медичної допомоги.
До рятувальних робіт залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Рятувальники дістали чоловіка з 13-метрового колодязя
Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області
Рятувальники дістали чоловіка з 13-метрового колодязя
Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області
Рятувальники дістали чоловіка з 13-метрового колодязя
Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області
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