У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину під школою: всі подробиці

У Дніпрі на території дитячої спортивної школи невідомий відкрив стрілянину на перехожих з револьвера.
Інцидент стався 12-го серпня близько 18:00. Про це повідомляє "Інформатор".
У Дніпрі чоловік стріляв у перехожих
колаж
Відомо, що чоловік прийшов до школи на Гребній косі, де і почав стріляти в бік людей. Також зловмисник стріляв у перехожого, з яким у нього виник конфлікт, однак не влучив.
Чоловік зробив близько 3-4 пострілів, після чого пішов вглиб коси, продовжуючи стріляти в повітря.
Правоохоронці виявили стрілка, коли той купався у водоймі. У нього в рюкзаку знайшли револьвер "Флобер" з відстріляними патронами. Потерпілий упізнав зловмисника.
30-річного громадянина Ізраїлю доставили в Соборне відділення поліції для з'ясування всіх обставин того, що сталося.
У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину під школою
Информатор
У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину під школою
Информатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі перекриття Нового моста продовжили ще на 5 днів. Рух пішоходів і велосипедистів по Центральному мосту буде призупинено до 16-го серпня.
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