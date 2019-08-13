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У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину під школою: всі подробиці

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У Дніпрі на території дитячої спортивної школи невідомий відкрив стрілянину на перехожих з револьвера.

Інцидент стався 12-го серпня близько 18:00. Про це повідомляє "Інформатор".

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У Дніпрі чоловік стріляв у перехожих

У Дніпрі чоловік стріляв у перехожих

колаж

Відомо, що чоловік прийшов до школи на Гребній косі, де і почав стріляти в бік людей. Також зловмисник стріляв у перехожого, з яким у нього виник конфлікт, однак не влучив.

Чоловік зробив близько 3-4 пострілів, після чого пішов вглиб коси, продовжуючи стріляти в повітря.

Правоохоронці виявили стрілка, коли той купався у водоймі. У нього в рюкзаку знайшли револьвер "Флобер" з відстріляними патронами. Потерпілий упізнав зловмисника.

30-річного громадянина Ізраїлю доставили в Соборне відділення поліції для з'ясування всіх обставин того, що сталося.

У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину під школою

У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину під школою

Информатор

У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину під школою

У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину під школою

Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі перекриття Нового моста продовжили ще на 5 днів. Рух пішоходів і велосипедистів по Центральному мосту буде призупинено до 16-го серпня.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік стрілянина поліція
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