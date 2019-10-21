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21 жовтня • оновлено в 11:11
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У Дніпрі чоловік влаштував нічне "ралі" на викраденому автобусі

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У Дніпрі в ніч на 21 жовтня чоловік влаштував низку ДТП на викраденому автобусі КАвЗ.

Викрадач протаранив "Москвич" і мало не збив пішохода. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі чоловік влаштував нічне "ралі" на викраденому автобусі

У Дніпрі чоловік влаштував нічне "ралі" на викраденому автобусі

Інформатор

Новини
У Дніпрі масово горіли автомобілі. Фото

Як стало відомо, днем раніше на чоловіка вже був складений протокол за керування автомобілем "Москвич", який йому не належав. Цього разу чоловік скористався відсутністю водія і викрав службовий автобус КП "Дніпровський електротранспорт". На ньому він протаранив той самий "Москвич" і ледь не переїхав пішохода.

За автобусом відразу погналися автомобілісти. Водія силою витягли з транспортного засобу і викликали поліцію. Під час затримання чоловік чинив опір і сварився з правоохоронцями.

В деталях того, що сталося, розбиралися співробітники комунального підприємства та слідчо-оперативна група.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася смертельна ДТП з поліцейським. Його автомобіль винесло на зустрічну смугу руху, де він на повній швидкості вдарив Subaru, Mitsubishi, а після – зачепив Lada. Співробітники патрульної поліції намагалися йому допомогти, але безуспішно – від отриманих травм той загинув на місці.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія чоловік автокражі
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