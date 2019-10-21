У Дніпрі в ніч на 21 жовтня чоловік влаштував низку ДТП на викраденому автобусі КАвЗ.

Викрадач протаранив "Москвич" і мало не збив пішохода. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі чоловік влаштував нічне "ралі" на викраденому автобусі Інформатор

Як стало відомо, днем раніше на чоловіка вже був складений протокол за керування автомобілем "Москвич", який йому не належав. Цього разу чоловік скористався відсутністю водія і викрав службовий автобус КП "Дніпровський електротранспорт". На ньому він протаранив той самий "Москвич" і ледь не переїхав пішохода.

За автобусом відразу погналися автомобілісти. Водія силою витягли з транспортного засобу і викликали поліцію. Під час затримання чоловік чинив опір і сварився з правоохоронцями.

В деталях того, що сталося, розбиралися співробітники комунального підприємства та слідчо-оперативна група.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася смертельна ДТП з поліцейським. Його автомобіль винесло на зустрічну смугу руху, де він на повній швидкості вдарив Subaru, Mitsubishi, а після – зачепив Lada. Співробітники патрульної поліції намагалися йому допомогти, але безуспішно – від отриманих травм той загинув на місці.

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