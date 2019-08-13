У Дніпрі чоловік влаштував криваву розправу над дружиною: моторошні фото та відео

У Дніпрі, 13 серпня, біля 7:00 на вулиці Океанській стався конфлікт між чоловіком і дружиною.

Як повідомляє Інформатор, 52-річний чоловік вдарив ножем свою 48-річну дружину (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік ударив дружину ножем Sputnik

За попередньою інформацією, чоловік і жінка перебували в процесі розлучення і саме це стало причиною сварки. Чоловік, не стримавши емоцій, поранив дружину ножем в спину. Після цього він ударив себе цим же ножем в область серця.

На місце події прибули поліція і медики. Постраждалій парі надали першу допомогу, а потім госпіталізували їх в міську лікарню №6.

Зараз обидва постраждалих знаходяться в лікарні. Жінка в більш важкому стані, ніж її чоловік.

Стан нападника медики оцінили як середнього ступеня тяжкості.

Правоохоронці з'ясовують усі деталі того, що сталося.

Чоловік ударив дружину ножем Інформатор

Чоловік ударив дружину ножем Інформатор

Чоловік ударив дружину ножем Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Жовтих Вод Дніпропетровської області 10 днів провели по сусідству з трупом самотнього чоловіка.

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