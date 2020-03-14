У Дніпрі чоловік влаштував істерику поліції через коронавируса

У п'ятницю, 13 березня, в Дніпрі в поліцію зателефонував стурбований чоловік. Він скаржився на дії медиків, які вигнали його з поліклініки і не захотіли перевірити його на коронавірус.

Чоловік вимагав, щоб поліція зафіксувала цей факт, повідомляє Інформатор.

Патрульні прибули до лікарні, прийнявши всі заходи безпеки, однак заявника там вже не було. Лікарі пояснили, що чоловік дійсно приходив в медустанову і повідомив, ніби хворий на пандемічне захворювання.

До нього вийшли медики в захисній екіпіровці і стали його оглядати. "Хворий" в свою чергу почав конфлікт з медперсоналом, після чого просто пішов. Патрульні подзвонили йому, проте чоловік лише лаявся в трубку.

Чоловік влаштував істерику поліції через коронавируса Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що мер Дніпра Борис Філатов записав відеозвернення до жителів міста. Він роз'яснив необхідність введення карантину і описав заходи, які вживаються в підготовці до боротьби з коронавірусів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!