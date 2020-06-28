У Дніпрі чоловік влаштував бійку в тролейбусі через прохання надіти маску. Відео

У суботу, 27 червня, в Дніпрі чоловік в тролейбусі відмовився надягати маску і влаштував бійку.

Чоловік зайшов у тролейбус з велосипедом. На прохання кондуктора надіти маску він сказав, що у нього її немає. Про це повідомили в Insragram на сторінці dnepr_black (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пасажири дали чоловікові маску, але він категорично відмовився надягати і на зауваження водія відреагував агресивно і влаштував бійку.

У Дніпрі чоловік влаштував бійку в тролейбусі через прохання надіти маску Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як в Дніпрі городяни дотримуються правил соціальної дистанції і захисту під час поїздок в транспорті міста.