У Дніпрі чоловік вкрав двері "Укртелекому": фото

У Дніпрі 23 липня чоловік йшов по вулиці з залізними дверима від телефонної щитової. Його помітила і затримала поліція.

Пояснити патрульним, де він взяв двері, чоловік не зміг. Про це повідомили на сторінці у Facebook патрульної поліції Дніпропетровської області.

Чоловік вкрав двері Укртелекому Днепр Час

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин крадіжки.

Чоловік вкрав двері "Укртелекому" Патрульна поліція Дніпропетровської області

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