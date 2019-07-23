У Дніпрі чоловік вкрав двері "Укртелекому": фото

У Дніпрі 23 липня чоловік йшов по вулиці з залізними дверима від телефонної щитової. Його помітила і затримала поліція.
Пояснити патрульним, де він взяв двері, чоловік не зміг. Про це повідомили на сторінці у Facebook патрульної поліції Дніпропетровської області.
Чоловік вкрав двері Укртелекому
Днепр Час
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин крадіжки.
Чоловік вкрав двері "Укртелекому"
Патрульна поліція Дніпропетровської області
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