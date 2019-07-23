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У Дніпрі чоловік вкрав двері "Укртелекому": фото

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У Дніпрі 23 липня чоловік йшов по вулиці з залізними дверима від телефонної щитової. Його помітила і затримала поліція.

Пояснити патрульним, де він взяв двері, чоловік не зміг. Про це повідомили на сторінці у Facebook патрульної поліції Дніпропетровської області.

Чоловік вкрав двері Укртелекому

Чоловік вкрав двері Укртелекому

Днепр Час

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин крадіжки.

Чоловік вкрав двері "Укртелекому"

Чоловік вкрав двері "Укртелекому"

Патрульна поліція Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі пограбували кіоск з шаурмою.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро Укртелеком
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