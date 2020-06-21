У Дніпрі чоловік випав з вікна: перехожий став свідком трагедії

21 червня, близько 1:30, на вулиці Березинській, з вікна будинку №131 випав чоловік. До місця викликали швидку і поліцію.

Про подію в поліцію повідомив перехожий. У цей нічний час він прогулювався по вулиці і почув, як щось важке впало на землю, передає "Інформатор".

Озирнувшись, перехожий помітив тіло місцевого жителя на асфальті і відкрите вікно на 8-му поверсі. Очевидець викликав медиків і патрульних. Врятувати людину не вдалося.

По прибуттю співробітники швидкої могли лише констатувати смерть. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Загиблого вдалося впізнати. Записок або речей, які вказують на те, що це самогубство – правоохоронці не знайшли. Деталі встановить слідчий.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що поліція Дніпра затримала чоловіка з великим арсеналом зброї. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.