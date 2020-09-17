У Дніпрі чоловік відкрив стрілянину біля супермаркету. Відео

У середу ввечері, 16 вересня, в Дніпрі, на житловому масиві Тополя-1, місцевий житель відкрив стрілянину біля супермаркету "Varus".

Інцидент трапився в районі будинку №40. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х***ий Дніпро". Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Як передає "Дніпро оперативний", чоловік зробив постріл із пістолета. Очевидці самостійно знешкодили й затримали хулігана, а опісля передали його патрульним, які прибули на виклик.

Поліціянти виявили в порушника порядку зброю та гільзи. Також із собою у нього була пляшка з алкоголем. Чоловіка доставили до відділення поліції, розгляд триває.

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