У Дніпрі чоловік торгував спецпропусками для транспорту через Instagram. Відео

У соціальних мережах поліцейські виявили інформацію про продаж перепусток для проїзду в громадському транспорті Дніпра на період карантину.

Вартість однієї пропуску становила 350 гривень за один квиток. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Продаж організував керівник одного з підприємств, яке надає послуги пасажирських перевезень в Дніпрі. Маючи доступ до бланків офіційної звітності, він налагодив виготовлення і продаж через Інтернет спеціальних квитків.

Спецбілети для громадського транспорту продавали по 350 гривень Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

До своєї діяльності чоловік залучив і членів своєї сім'ї, в тому числі малолітнього сина, який розміщував рекламу в соціальній мережі Instagram.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. ст. 358 Кримінального кодексу України – підробка документів. Зараз вирішується питання про відкриття провадження за ст. 304 – втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Триває досудове розслідування.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині дозволили пом'якшити карантин і запустити транспорт. Згідно даних Міністерства охорони здоров'я України, Дніпропетровська область відповідає показникам для послаблення карантинних заходів.

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