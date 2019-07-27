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У Дніпрі чоловік стрибнув з Нового мосту через товариша

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Увечері, 26-го липня, в Дніпрі чоловік зістрибнув з Нового мосту після конфлікту з товаришем.

Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє "Інформатор".

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У Дніпрі чоловік зістрибнув з Нового мосту

У Дніпрі чоловік зістрибнув з Нового мосту

Информатор

На місце події очевидці відразу ж викликали поліцію. Разом з ними прибули медики і рятувальники, проте їх допомога не знадобилася — потерпілий самостійно вибрався на берег.

Вийшовши з води, він відновив сварку з товаришем. З метою запобігання можливих наслідків патрульні доставили чоловіка в Амур-Нижньодніпровське відділення поліції.

Чоловік стрибнув з мосту в Дніпро

Чоловік стрибнув з мосту в Дніпро

Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром дівчина викинулася з вікна власної квартири.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро поліція самогубство
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