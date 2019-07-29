У Дніпрі чоловік сів на рейки прямо перед поїздом. Відео

На залізничному вокзалі в Дніпрі неадекватний чоловік сів на рейки перед рухомим поїздом.

Наїзд на пішохода вдалося запобігти завдяки людям на пероні, які його прогнали. Інцидент зняли на відео очевидці і опублікували в Telegram-каналі "Х ** вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Чоловік сів на рейки перед поїздом Скріншот з відео

Як видно на записі, чоловік розгулює по залізничних коліях, а потім сідає на них. У цей момент ззаду нього під'їжджає до перону пасажирський поїзд.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на сайті офіційного інтернет-представництва президента України Володимира Зеленського з'явилася петиція з пропозицією пустити поїзди в окупований Крим.

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