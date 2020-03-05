У Дніпрі чоловік розбився на смерть при падінні з багатоповерхівки. Фото і відео 18+

У четвер, 5 березня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті чоловік випав з вікна багатоповерхівки і розбився на смерть.

У будівлі, де сталася трагедія, йде ремонт фасаду. Однак загиблий не мав відношення до будівельних робіт, а жив у будинку, повідомляє Дніпро оперативний (Увага! Фото і відео 18+).

Тіло виявили між фасадом і будівельним парканом. На вигляд загиблому 35-40 років. На місце події прибула поліція і "швидка". Особа загиблого встановлюється.

Дніпро оперативний

Дніпро оперативний

Дніпро оперативний

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі невідомий чоловік на автомобілі намагався викрасти двох школярок, гнався за ними по вулиці і представлявся батьком дівчаток.

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