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5 березня • оновлено в 19:23
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Карина Бондаренко

У Дніпрі чоловік розбився на смерть при падінні з багатоповерхівки. Фото і відео 18+

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У четвер, 5 березня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті чоловік випав з вікна багатоповерхівки і розбився на смерть.

У будівлі, де сталася трагедія, йде ремонт фасаду. Однак загиблий не мав відношення до будівельних робіт, а жив у будинку, повідомляє Дніпро оперативний (Увага! Фото і відео 18+).

Тіло виявили між фасадом і будівельним парканом. На вигляд загиблому 35-40 років. На місце події прибула поліція і "швидка". Особа загиблого встановлюється.

У Дніпрі чоловік розбився на смерть при падінні з багатоповерхівки. Фото і відео 18+

Дніпро оперативний

У Дніпрі чоловік розбився на смерть при падінні з багатоповерхівки. Фото і відео 18+

Дніпро оперативний

У Дніпрі чоловік розбився на смерть при падінні з багатоповерхівки. Фото і відео 18+

Дніпро оперативний

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі невідомий чоловік на автомобілі намагався викрасти двох школярок, гнався за ними по вулиці і представлявся батьком дівчаток.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
смерть
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