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2 січня • оновлено в 11:59
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У Дніпрі чоловік повісився біля власного будинку. Фото 18+

1.3т
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У Дніпрі вранці, 2 січня, на провулку Жевалковського чоловік наклав на себе руки.

Подія трапилася біля будинку покійного, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Чоловік повісився біля будинку

Чоловік повісився біля будинку

ОТВ

Як стало відомо, чоловік 60-ти років повісився на турніках, які розташовані за будинком.

Чоловік повісився біля будинку

Чоловік повісився біля будинку

Інформатор

Мешканці відразу ж впізнали особу повішеного. За їх словами, у чоловіка були проблеми на роботі. Також відомо, що у нього є діти, однак, покійний жив один.

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Чоловік повісився біля будинку

Чоловік повісився біля будинку

Інформатор

Чоловік повісився біля будинку

Чоловік повісився біля будинку

Інформатор

Чоловік повісився біля будинку

Чоловік повісився біля будинку

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі загорівся колектор теплотраси.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
смерть
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Юг Руси
Юг Руси
Вытиран АТЫ, херой Укроино ! Сала Херою! ХРЮКС!!! ))))))))
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