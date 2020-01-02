У Дніпрі чоловік повісився біля власного будинку. Фото 18+

У Дніпрі вранці, 2 січня, на провулку Жевалковського чоловік наклав на себе руки.

Подія трапилася біля будинку покійного, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік повісився біля будинку ОТВ

Як стало відомо, чоловік 60-ти років повісився на турніках, які розташовані за будинком.

Чоловік повісився біля будинку Інформатор

Мешканці відразу ж впізнали особу повішеного. За їх словами, у чоловіка були проблеми на роботі. Також відомо, що у нього є діти, однак, покійний жив один.

Чоловік повісився біля будинку Інформатор

Чоловік повісився біля будинку Інформатор

Чоловік повісився біля будинку Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі загорівся колектор теплотраси.

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