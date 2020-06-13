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13 червня • оновлено в 12:22
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Ігор Кравченко

У Дніпрі чоловік поставив надгробну плиту своїм живим сусідам. Фото

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У Дніпрі на вулиці Залізничній чоловік поставив своїм живим сусідам надгробок.

На ж/м Ігрень посеред вулиці з'явився спаплюжений пам'ятник з кладовища, повідомляє "Дніпро оперативний".

Як стало відомо, його поставили чоловік, у якого систематично виникали конфлікти з сусідами. Чоловік щодня погрожував сусідам розправою.

Чоловік поставив надгробну плиту своїм сусідам

Чоловік поставив надгробну плиту своїм сусідам

Дніпро оперативний

За їх словами, коли у чоловіка вдома занадто голосно грала музика, вони зробили йому зауваження. На наступний день чоловік вирішив поставити перед будинком своїх сусідів надгробну плиту.

На місце інциденту працювала поліція. Правоохоронці за даним фактом відібрали заяви та пояснення.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі незадоволений чоловік зіпсував дитячу зону відпочинку. Таким способом чоловік вирішив позбутися від шуму під вікнами.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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