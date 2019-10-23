Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 16:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі чоловік порізав ножем онука і його дівчину: подробиці

421 Читати матеріал російською

У Дніпрі прокуратура розслідує справу 67-річного місцевого жителя, який в липні 2019 року мало не вбив свого онука і його співмешканку.

Між родичами виник конфлікт, в ході якого чоловік завдав потерпілим кілька ударів ножем по тілу. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури в Дніпропетровській області.

У Дніпрі чоловік порізав ножем онука і його дівчину

У Дніпрі чоловік порізав ножем онука і його дівчину

aif.md

Новини
На Дніпропетровщині засуджені гниють заживо: опубліковані шокові фото

Як стало відомо, нападник раніше вже був засуджений за вбивство. Звільнившись з в'язниці достроково, чоловік знову скоїв аналогічний злочин. У липні 2019 року в квартирі обвинуваченого, де також проживали його онук зі співмешканкою, стався замах на життя останніх. На грунті особистих неприязних відносин між ними раптово виникла сварка, в результаті якої власник квартири завдав потерпілим кілька ударів ножем по тілу.

Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі, травми виявилися не смертельними.

Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік до смерті побив жінку сковорідкою. У Нікополі місцевий житель наніс 71-річній жінці кілька ударів чавунною сковородою, від яких пенсіонерка померла на місці. 21 жовтня йому оголошено підозру в умисному вбивстві.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Дніпро
Теги
вбивство розслідування поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки