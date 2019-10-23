У Дніпрі чоловік порізав ножем онука і його дівчину: подробиці

У Дніпрі прокуратура розслідує справу 67-річного місцевого жителя, який в липні 2019 року мало не вбив свого онука і його співмешканку.

Між родичами виник конфлікт, в ході якого чоловік завдав потерпілим кілька ударів ножем по тілу. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури в Дніпропетровській області.

У Дніпрі чоловік порізав ножем онука і його дівчину aif.md

Як стало відомо, нападник раніше вже був засуджений за вбивство. Звільнившись з в'язниці достроково, чоловік знову скоїв аналогічний злочин. У липні 2019 року в квартирі обвинуваченого, де також проживали його онук зі співмешканкою, стався замах на життя останніх. На грунті особистих неприязних відносин між ними раптово виникла сварка, в результаті якої власник квартири завдав потерпілим кілька ударів ножем по тілу.

Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі, травми виявилися не смертельними.

Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік до смерті побив жінку сковорідкою. У Нікополі місцевий житель наніс 71-річній жінці кілька ударів чавунною сковородою, від яких пенсіонерка померла на місці. 21 жовтня йому оголошено підозру в умисному вбивстві.

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