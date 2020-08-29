У Дніпрі чоловік помер за кермом авто і врізався в дерево. Фото

У Дніпрі чоловік помер за кермом авто і врізався в дерево. Інформатор

У суботу, 29 серпня, в Дніпрі на вулиці Передовій біля будинку № 135А чоловік помер за кермом автомобіля "Москвич".

Машина рухалася по вулиці Передовій у бік Донецького шосе. Водій втратив свідомість і не впорався з керуванням, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Авто виїхало на узбіччя і врізалося в дерево. Інформатор

За попередньою інформацією, автомобіль виїхав на зустрічну смугу руху, а після – на узбіччя. Там "Москвич" врізався в дерево і зупинився.

На місце події викликали бригаду швидкої допомоги, проте медики змогли лише констатувати смерть чоловіка. Точну причину загибелі городянина встановлять судмедексперти.

На ділянці ДТП працювали патрульні і слідчо-оперативна група. Усі обставини і деталі інциденту з'ясовуються.

Точну причину смерті городянина встановлять судмедексперти. Інформатор

Медики констатували смерть чоловіка. Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в авто вибухнула граната, чоловікові відірвало дві руки. Вибухотехніки знайшли чеку в бардачку транспортного засобу.

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