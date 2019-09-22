У Дніпрі чоловік помер при загадкових обставинах

У Дніпрі 21 вересня біля ломбарду "Капітал" виявили тіло чоловіка в несвідомому стані.

Перехожі спробували надати йому допомогу, проте врятувати його не вдалося. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі чоловік помер прямо на вулиці Колаж

За словами дівчат, які проходили повз в квітковий магазин, ще близько 20:30 чоловік сидів на парапеті біля ломбарду. Вийшовши з магазину, дівчата побачили його лежачим на землі.

Очевидці одразу ж звернулися в поліцію. Одна з дівчат спробувала врятувати потерпілого, зробивши йому непрямий масаж серця, однак було надто пізно – чоловік був уже мертвий.

Відомо, що померлому було близько 55-60 років. Зовнішнім виглядом він не нагадував бездомного. Особу чоловіка встановити поки не вдалося, так як у нього не було при собі жодних документів.

На місці події деталі того, що сталося, з'ясовували слідчі і судмедексперти.

У Дніпрі біля ломбарду знайшли труп чоловіка Інформатор

У Дніпрі біля ломбарду знайшли труп чоловіка Інформатор

У Дніпрі біля ломбарду знайшли труп чоловіка Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік помер під час сексу. У машині таксі перехожі знайшли тіло чоловіка зі спущеними штанами. Таксист помер під час статевого акту з дівчиною легкої поведінки.

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