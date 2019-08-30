У Дніпрі чоловік помер на порозі магазину

У Дніпрі 30 серпня літній чоловік помер на порозі магазину "Домовичок".

Інцидент стався на проспекті Героїв близько 9:30. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі на порозі магазину помер чоловік Колаж

Виходячи з магазину, пенсіонер відчув нездужання, схопився за серце і впав замертво. На допомогу чоловікові викликали медиків, проте ті лише констатували смерть.

Чоловік мав при собі документи. Як виявилося, померлий – 80-річний місцевий мешканець.

На місці події працювали судмедексперти. Деталі інциденту з'ясовуються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі стався жорсткий напад на чоловіка. Невідомий намагався відібрати у чоловіка сумку, в результаті чого зав'язалася бійка. Під час бійки зловмисник дістав пістолет і вистрелив у городянина.

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