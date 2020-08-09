У Дніпрі чоловік покарав 10-річну дитину ударом з ноги. Відео

У Дніпрі 8 серпня чоловік серед білого дня напав на 10-річного хлопчика.

Інцидент трапився у дворі житлового будинку на вулиці Янтарній. Про це стало відомо в Facebook-групі "Калинівський (Клочко). Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами автора публікації, дитина нібито гуляла на майданчику чужого двору і сильно шуміла. Сам нападник пояснив, що таким чином покарав школяра за те, що той кидав у вікна каміння.

У коментарях під постом розгорілася палка дискусія. Чимало учасників спільноти назвали такі методи поводження з дітьми неприпустимими. Деякі користувачі мережі виправдали вчинок чоловіка, адже поведінка нинішнього молодого покоління залишає бажати кращого.

"Ніхто не має права піднімати руку на чужу дитину! Ніхто і ніколи не повинен навіть замислюватися над цим, не те що шукати виправдання таким діям. Тільки батьки і закон мають право карати".

"Що він таке? Таким істотам, як правило, завжди хтось заважає, але нападають вони виключно на маленьких і беззахисних".

"Коли це дитятко потрапить каменем у ваше вікно і осколки впадуть на сплячу дитину – я гляну на вашу реакцію. Мужика не виправдовую, але у мене був такий випадок – живу на першому поверсі і влетів камінь майже до дитячого ліжечка".

"Ну, з нинішнім поколінням так і треба. Налякав, дав підсрачника".

Скріншот Facebook / "Калинівський (Клочко). Дніпро"

Скріншот Facebook / "Калинівський (Клочко). Дніпро"

Скріншот Facebook / "Калинівський (Клочко). Дніпро"

Скріншот Facebook / "Калинівський (Клочко). Дніпро"

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