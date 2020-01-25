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25 січня • оновлено в 16:01
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Дмитро Маркіяненко

У Дніпрі чоловік підірвався на снаряді, розібравши його в квартирі

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У суботу, 25 січня, в Дніпрі стався вибух в одному з будинків в Самарському районі.

В результаті вибуху 37-річний чоловік госпіталізований в лікарню з тілесними ушкодженнями. Про це повідомили в пресслужбі Дніпровського відділення поліції.

Повідомлення про вибух надійшло в поліцію. Поліцейські встановлюють обставини події.

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Снаряд

Снаряд

NewsRoom

Поліцейські попередньо встановили, що чоловік в лісі знайшов снаряд і вранці вирішив розібрати його. В результаті цього пролунав вибух. Чоловік отримав тілесні ушкодження.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в одній з квартир Дніпра стався потужний вибух. В результаті вибуху одному з мешканців відірвало руку.

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Автор
Дмитро Маркіяненко
Місце
Україна Дніпро
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