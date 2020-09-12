У Дніпрі чоловік підірвався на саморобній вибухівці. Фото

У п'ятницю ввечері, 11 вересня, в Дніпрі в Індустріальному районі здетонував саморобний вибуховий пристрій.

Інцидент стався близько 21:00, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області. У результаті вибуху постраждав 37-річний чоловік, який йшов в цей момент по вулиці.

Городянин отримав травми рук і ніг і був госпіталізований до лікарні. На місці події працювали слідчі і вибухотехніки. За попередньою інформацією, вибухнула саморобна вибухівка на основі гранти "РГД-5".

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом хуліганства, в результаті якого місцевий житель отримав тілесні ушкодження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника і всі деталі події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під Дніпром водій розбив ущент авто об дерево і дивом вижив. Постраждалого з травмами доставили до лікарні.

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