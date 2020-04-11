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11 квітня • оновлено в 17:54
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Ігор Кравченко

У Дніпрі чоловік на ринку впав з велосипеда та помер. Фото

1.3т
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У суботу, 11 квітня, в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького біля ТРЦ Terra чоловікові стало погано.

Перехожі намагалися привести його до тями, але він абсолютно ні на що не реагував. Прибулі на місце медики констатували, що чоловік був мертвий, повідомляє "Інформатор".

Як розповідали свідки, чоловік був на велосипеді. Він заїхав на ринок за торговим центром, але в якийсь момент різко зупинився і впав на землю.

Чоловік на ринку впав з велосипеда і помер

Чоловік на ринку впав з велосипеда і помер

Інформатор

До нього на допомогу відразу ж кинулися перехожі. Вони говорили, що чоловік задихався. Незважаючи на всі спроби, допомогти йому ніхто так і не зміг.

Причина смерті поки невідома. Тіло забрали на експертизу. На вигляд чоловікові було близько 50 років, він був у масці. Зараз на місці працювали співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі біля могили тварини знайшли мертву жінку. Тіло було виявлено біля могили похованого кота по кличці "Шерхан".

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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