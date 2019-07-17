У Дніпрі чоловік катався на мотоциклі з рушницею в мішку

Вранці 17-го липня в Дніпрі поліцейські виявили у порушника ПДР з нелегальною зброєю.

Мотоцикл Mustang із захованою рушницею був зупинений патрульними на перехресті вулиці Старокодацької і Запорізького шосе. Про це повідомили на сторінці Патрульній поліції Дніпропетровської області в Facebook.

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Як зазначається, спочатку транспортний засіб піддався перевірці через порушення правил водіння, однак під час огляду багажу поліцейські виявили предмет, схожий на рушницю. Громадянин не мав на нього ніяких дозвільних документів.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ВСУ показали заборонене в усьому світі зброю терористів.

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