У Дніпрі чоловік із ножем кидався на дітей. Відео

У понеділок, 24 серпня, в Дніпрі на житловому масиві Ігрень літній чоловік кидався з ножем на дітей і дорослих.

Як повідомила очевидиця в Facebook-групі "Події Ігрені", інцидент трапився на перехресті вулиць Гвая і Кожедуба. Нападник поводився неадекватно, кричав і погрожував оточуючим розправою.

Місцеві жителі відібрали у громадянина ніж і викликали на місце події поліцію. З'ясувалося, що чоловік – не місцевий, до цього він 23 роки провів у місцях позбавлення волі. Пенсіонера 1963 року народження взяла під опіку церква Одинківки, його поселили в будинок однієї з городянок.

На виклик прибули патрульні і слідчо-оперативна група, повідомляє "Дніпро оперативний" з посиланням на прессекретаря патрульної поліції Дніпра Людмилу Копиленко. Чоловіка доставили до Самарського відділення поліції. Незважаючи на це, в той же день громадянина відпустили через відсутність складу злочину.

Раніше нападника з ножем уже помічали в сусідніх районах міста. Також, за словами городян, він чіплявся до людей і в громадському транспорті.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром авто збило мопедиста, потерпілий помер у лікарні.

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