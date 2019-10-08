У Дніпрі чоловік до смерті забив дружину молотком: подробиці

У Дніпрі 31-річний чоловік в ході конфлікту побив власну дружину молотком і палицею.

Від отриманих травм жінка померла. Місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження, повідомляють в пресслужбі відомства.

У Дніпрі чоловік до смерті забив дружину молотком vladimirnews.ru

Відомо, що злочин стався у вересні 2019 року. Між чоловіком і його співмешканкою на побутовому грунті виникла сварка, в результаті якої чоловік, будучи в стані алкогольного сп'яніння, наніс жінці численні удари молотком і дерев'яною палицею по тілу. Отримані травми були несумісні з життям.

Зараз йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального злочину і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував дитину. Раніше судимий місцевий житель чекав свою жертву біля під'їзду житлового будинку. Побачивши дівчинку, яка зайшла в приміщення, чоловік пішов за нею. Там же він і вчинив розпусні дії відносно неповнолітньої.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram