Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 05:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі чоловік до смерті забив дружину молотком: подробиці

1.3т Читати матеріал російською

У Дніпрі 31-річний чоловік в ході конфлікту побив власну дружину молотком і палицею.

Від отриманих травм жінка померла. Місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження, повідомляють в пресслужбі відомства.

У Дніпрі чоловік до смерті забив дружину молотком

У Дніпрі чоловік до смерті забив дружину молотком

vladimirnews.ru

Новини
Звалив одним ударом: в Дніпрі пара влаштувала жорстке з'ясування стосунків на вулиці. Відео

Відомо, що злочин стався у вересні 2019 року. Між чоловіком і його співмешканкою на побутовому грунті виникла сварка, в результаті якої чоловік, будучи в стані алкогольного сп'яніння, наніс жінці численні удари молотком і дерев'яною палицею по тілу. Отримані травми були несумісні з життям.

Зараз йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального злочину і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував дитину. Раніше судимий місцевий житель чекав свою жертву біля під'їзду житлового будинку. Побачивши дівчинку, яка зайшла в приміщення, чоловік пішов за нею. Там же він і вчинив розпусні дії відносно неповнолітньої.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Дніпро
Теги
вбивство чоловік розслідування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel