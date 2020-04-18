У Дніпрі чоловік через відмову в проїзді кинув в трамвай камінь і розбив вікно
У п'ятницю, 17 квітня, в Дніпрі чоловік незадоволений тим, що його не впустили в транспорт, кинув в трамвай камінь.
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Чоловік не мав пропуску, необхідного для проїзду в громадському транспорті. Через невдоволення він розбив вікно в трамваї, повідомляє "Дніпро оперативний".
Подія трапилася на вулиці Данила Нечая. В результаті удару каменем в одному з вікон вагону трамвая, який їздить за маршрутом №12, залишилася величезна діра. Чоловік, який кинув камінь, зник з місця події.
Водій і кондуктор трамвая вказали поліцейським, в якому напрямку втік чоловік, але знайти його не змогли. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. В інциденті ніхто не постраждав.
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