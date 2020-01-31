У Дніпрі Chevrolet влетів в "швидку допомогу": момент аварії потрапив на відео

У Дніпрі 31 січня на перетині проспектів Гагаріна і Яворницького трапилося зіткнення Chevrolet і автомобіля швидкої допомоги.

Удар був такої сили, що останній перекинувся на бік. В результаті аварії постраждав водій легковика, повідомляє Інформатор.

ДТП трапилася близько 4:30. Відомо, що водій Chevrolet їхав проспектом Яворницького в сторону центру, в той час як "швидка" – по проспекту Гагаріна до лікарні Мечникова. На перехресті легковик протаранив "швидку", внаслідок чого та перекинулася на бік.

ДТП з переворотом у Дніпрі Інформатор

В результаті аварії постраждав водій Chevrolet. Чоловіка госпіталізували в 16-у міську лікарню з травмою ноги. Шофер і медпрацівник, які перебували у "швидкій", відбулися лише легким переляком.

ДТП з переворотом в Дніпрі інформатор

ДТП з переворотом в Дніпрі інформатор

ДТП з переворотом в Дніпрі інформатор

ДТП з переворотом в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розбили скло в машині швидкої допомоги і вкрали діагностичне обладнання, а також сумку з медикаментами і перев'язочним матеріалом. Подія трапилася рано вранці на пункті постійного базування бригад екстреної медичної допомоги Соборної підстанції на проспекті Героїв.

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