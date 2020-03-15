У Дніпрі Chevrolet на величезній швидкості врізався в BMW: перехожі витягали постраждалих

У неділю, 15 березня, в Дніпрі на Набережній Перемоги навпроти аквапарку сталася аварія.

У ДТП зіткнулися автомобілі BMW і Chevrolet. Інцидент стався приблизно о 00:20, повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, автомобіль Chevrolet рухався по Набережній Перемоги зі сторони центру на великій швидкості. Він врізався в автомобіль BMW, водій якого здійснював розворот. В результаті зіткнення травмувалися водій та пасажир Chevrolet. Хлопець, що сидів за кермом BMW, і його пасажирка залишилися цілі.

На місце оперативно прибули патрульні поліцейські і три екіпажі швидкої допомоги. Лікарі надали постраждалим першу допомогу і госпіталізували їх. У всіх обставинах цієї події будуть розбиратися правоохоронці.

ДТП на Набережній Перемоги Інформатор

ДТП на Набережній Перемоги Інформатор

ДТП на Набережній Перемоги Інформатор

Очевидці також публікували відео ДТП в соціальних мережах. Так на одному з таких відео знято як перехожі намагалися допомогти постраждалим, витягали їх з машин і виносили на узбіччя дороги.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі водій врізався в маршрутку і кидався на поліцейських. Патрульні застосували до нього фізичну силу та спецзасоби.

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