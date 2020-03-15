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15 березня • оновлено в 11:19
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Ігор Кравченко

У Дніпрі Chevrolet на величезній швидкості врізався в BMW: перехожі витягали постраждалих

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У неділю, 15 березня, в Дніпрі на Набережній Перемоги навпроти аквапарку сталася аварія.

У ДТП зіткнулися автомобілі BMW і Chevrolet. Інцидент стався приблизно о 00:20, повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, автомобіль Chevrolet рухався по Набережній Перемоги зі сторони центру на великій швидкості. Він врізався в автомобіль BMW, водій якого здійснював розворот. В результаті зіткнення травмувалися водій та пасажир Chevrolet. Хлопець, що сидів за кермом BMW, і його пасажирка залишилися цілі.

На місце оперативно прибули патрульні поліцейські і три екіпажі швидкої допомоги. Лікарі надали постраждалим першу допомогу і госпіталізували їх. У всіх обставинах цієї події будуть розбиратися правоохоронці.

ДТП на Набережній Перемоги

ДТП на Набережній Перемоги

Інформатор

ДТП на Набережній Перемоги

ДТП на Набережній Перемоги

Інформатор

ДТП на Набережній Перемоги

ДТП на Набережній Перемоги

Інформатор

Очевидці також публікували відео ДТП в соціальних мережах. Так на одному з таких відео знято як перехожі намагалися допомогти постраждалим, витягали їх з машин і виносили на узбіччя дороги.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі водій врізався в маршрутку і кидався на поліцейських. Патрульні застосували до нього фізичну силу та спецзасоби.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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