У Дніпрі через пожежу новорічної ночі не дочекалися двоє людей. Фото і відео

У Дніпрі 31 грудня на вулиці Курганській загорівся житловий приватний будинок.

Пожежа забрала життя двох людей. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Дніпрі пожежа забрала життя двох чоловіків ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" близько 19:13. На місце події відразу ж направили чергову бригаду рятувальників.

Вогонь знищив домашнє майно, стіни і стелю. Загальна площа горіння склала 10 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі були знайдені тіла двох чоловіків. Їх особи встановлюються.

У Дніпрі пожежа забрала життя двох чоловіків ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Дніпрі пожежа забрала життя двох чоловіків ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У ліквідації події брали участь 10 рятувальників і дві спецмашини.

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