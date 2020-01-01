У Дніпрі через пожежу новорічної ночі не дочекалися двоє людей. Фото і відео

У Дніпрі 31 грудня на вулиці Курганській загорівся житловий приватний будинок.
Пожежа забрала життя двох людей. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
У Дніпрі пожежа забрала життя двох чоловіків
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" близько 19:13. На місце події відразу ж направили чергову бригаду рятувальників.
Вогонь знищив домашнє майно, стіни і стелю. Загальна площа горіння склала 10 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі були знайдені тіла двох чоловіків. Їх особи встановлюються.
У Дніпрі пожежа забрала життя двох чоловіків
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
У Дніпрі пожежа забрала життя двох чоловіків
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
У ліквідації події брали участь 10 рятувальників і дві спецмашини.
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