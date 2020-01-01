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1 січня • оновлено в 22:15
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Аліна Рашевська

У Дніпрі через пожежу новорічної ночі не дочекалися двоє людей. Фото і відео

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У Дніпрі 31 грудня на вулиці Курганській загорівся житловий приватний будинок.

Пожежа забрала життя двох людей. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Дніпрі пожежа забрала життя двох чоловіків

У Дніпрі пожежа забрала життя двох чоловіків

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" близько 19:13. На місце події відразу ж направили чергову бригаду рятувальників.

Вогонь знищив домашнє майно, стіни і стелю. Загальна площа горіння склала 10 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі були знайдені тіла двох чоловіків. Їх особи встановлюються.

У Дніпрі пожежа забрала життя двох чоловіків

У Дніпрі пожежа забрала життя двох чоловіків

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Дніпрі пожежа забрала життя двох чоловіків

У Дніпрі пожежа забрала життя двох чоловіків

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У ліквідації події брали участь 10 рятувальників і дві спецмашини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі сталася страшна НП з чоловіком. Так, між двома сусідами стався конфлікт, і одному з них відрізали палець.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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