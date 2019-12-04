У Дніпрі 4 грудня близько 8:08 в районі вулиці Березинської стався обрив контактного дроту.

У зв'язку з поломкою затримується рух тролейбусів № 20 в сторону вул. Захарченка, Лівобережний-3. Про це повідомляє Дніпровська панорама.

У Дніпрі через обрив тролейбусного дроту зупинився транспорт Город Х

Усуненням обриву займається енергослужба комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт.

На час проведення ремонтних робіт на маршрут вийшли нові тролейбуси з можливістю автономного ходу для обслуговування пасажирів.

Дніпрян просять врахувати ці зміни при пересуванні по місту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор в Києві. Робота румунського скульптора Богдана Раці під назвою "Middle Way" прикрасила площу біля Театру опери та балету.

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