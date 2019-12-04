Головна Новини
4 грудня • оновлено в 13:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська

У Дніпрі через обрив тролейбусного дроту зупинився транспорт

707
Читати матеріал російською

У Дніпрі 4 грудня близько 8:08 в районі вулиці Березинської стався обрив контактного дроту.

У зв'язку з поломкою затримується рух тролейбусів № 20 в сторону вул. Захарченка, Лівобережний-3. Про це повідомляє Дніпровська панорама.

У Дніпрі через обрив тролейбусного дроту зупинився транспорт

У Дніпрі через обрив тролейбусного дроту зупинився транспорт

Город Х

Новини
П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Усуненням обриву займається енергослужба комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт.

На час проведення ремонтних робіт на маршрут вийшли нові тролейбуси з можливістю автономного ходу для обслуговування пасажирів.

Дніпрян просять врахувати ці зміни при пересуванні по місту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Дніпра з'явилася статуя, яка влаштувала фурор в Києві. Робота румунського скульптора Богдана Раці під назвою "Middle Way" прикрасила площу біля Театру опери та балету.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Тег
аварія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги