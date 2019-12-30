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30 грудня • оновлено в 10:47
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Яна Коваль

У Дніпрі через мультиварку спалахнула страшна пожежа в багатоповерхівці: деталі

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У неділю, 29 грудня, в Дніпрі на вулиці Пастера загорівся балкон.

Подія обійшлася без постраждалих, передає Інформатор. Рятувальники встигли загасити вогонь до того, як він перекинувся на сусідні квартири.

На Пастера загорівся балкон

На Пастера загорівся балкон

Інформатор

За попередніми даними, на балконі квартири на 3-му поверсі "замкнуло" мультиварку. Господар поставив варитися в ній картоплю і заснув. З невідомих причин пристрій закоротило. Легке задимлення досить швидко переросло в серйозну пожежу, на боротьбу з якою у рятувальників пішло близько 10 хвилин.

У Дніпрі через мультиварку спалахнула страшна пожежа в багатоповерхівці: деталі

Інформатор

У Дніпрі через мультиварку спалахнула страшна пожежа в багатоповерхівці: деталі

Інформатор

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На час ліквідації загоряння квартиру знеструмили і викликали газову службу. У втручанні останніх не було необхідності. Також на місці подій працювала "швидка", але за допомогою до медперсоналу ніхто не звертався.

Правоохоронці з'ясовують усі деталі події, а сусіди старанно провітрюють приміщення, щоб "вигнати" з квартир їдкий запах гару.

У Дніпрі через мультиварку спалахнула страшна пожежа в багатоповерхівці: деталі

Інформатор

У Дніпрі через мультиварку спалахнула страшна пожежа в багатоповерхівці: деталі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на проспекті Гагаріна в торговому центрі "Літо" сталася пожежа.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція новини пожежа
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