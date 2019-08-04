У Дніпрі через буревій дерево звалилося на авто

Через сильний вітер дерево впало на припаркований автомобіль Chery Amulet на вул. Артельна в Дніпрі.

Як повідомляє Інформатор, у момент падіння в машині нікого не було.

Відзначається, що господар авто вирішив не прибирати машину з-під дерева, яке не витримало натиску вітру і зламалося.

В результаті стовбур звалився на кузов, а гілки перекрили доступ до автомобіля.

Дерево не витримало вітру Інформатор

Через гілки підібратися до автомобіля дуже складно Інформатор

На місце події виїхали рятувальники і поліція для складання відповідних матеріалів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині більше тисячі сімей залишилися без світла через негоду.

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