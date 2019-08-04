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У Дніпрі через буревій дерево звалилося на авто

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Через сильний вітер дерево впало на припаркований автомобіль Chery Amulet на вул. Артельна в Дніпрі.

Як повідомляє Інформатор, у момент падіння в машині нікого не було.

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Відзначається, що господар авто вирішив не прибирати машину з-під дерева, яке не витримало натиску вітру і зламалося.

В результаті стовбур звалився на кузов, а гілки перекрили доступ до автомобіля.

Дерево не витримало вітру

Дерево не витримало вітру

Інформатор

Через гілки підібратися до автомобіля дуже складно

Через гілки підібратися до автомобіля дуже складно

Інформатор

На місце події виїхали рятувальники і поліція для складання відповідних матеріалів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині більше тисячі сімей залишилися без світла через негоду.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро транспорт погода
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