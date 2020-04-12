У Дніпрі біля житлового будинку знайшли людський череп та кістки. Фото

У неділю, 12 квітня, в Дніпрі біля ЖК "Щасливий" на Запорізькому шосе перехожі наштовхнулися на людські останки.

Череп і кістки лежали в землі біля однієї з багатоповерхівок, повідомляє "Інформатор".

Як з'ясувалося пізніше, частини скелета розрила собака. Підійшовши ближче, її господиня побачила, що в землі лежить череп та кілька кісток. Жінка відразу ж подзвонила в поліцію.

Собака знайшла людські останки Інформатор

За попередньою інформацією, останки дійсно належать людині – серед них була частина черепа, тазова і стегнова кістка. Фрагменти доставлять в бюро судово-медичної експертизи, де і з'ясують, кому вони могли належати і скільки часу останки пробули в землі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі біля автовокзалу знайшли людський череп. Чоловік проходив повз схилу по тротуару і помітив, що в землі лежить предмет схожий на череп.

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