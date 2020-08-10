У Дніпрі 10 серпня на вулиці Боброва біля п'ятиповерхового будинку виявили змію.

Подія трапилася о 10:21. Плазуна знайшли довжиною близько одного метра, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце приїхали рятувальники і обстежили прибудинкову територію. Фахівці виявили змію і за допомогою спеціального інструменту виловили її.

У Дніпрі біля житлового будинку виловили метрову змію. Фото пресслужби ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Потім співробітники ДСНС випустили тварину за межі міста.

Відзначимо, до робіт було залучено чотири людини особового складу і одна одиниця техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

У Дніпрі біля житлового будинку виловили метрову змію. Фото пресслужби ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що після дводенних пошуків поліцейські затримали чоловіка, причетного до вбивства 27-річного нікопольця. Тіло загиблого місцеві жителі виявили на дитячому майданчику вранці 8 серпня.