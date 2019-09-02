У Дніпрі біля школи знайшли труп

Близько 7:30 понеділка, 2 вересня, біля школи №134 на вулиці Шолохова в Дніпрі був виявлений труп чоловіка.
Тіло виявила жінка, яка прогулювалася по вулиці, передає "Інформатор".
У каналі недалеко від школи №134 знайшли мертвого чоловіка (ілюстрація)
realno.te.ua
Чоловік лежав недалеко від берега каналу, особою в воді.
На місце події прибули поліція, слідчий і судмедексперти.
Про причини смерті чоловіка поки не повідомляється.
Відзначається, що при ньому не виявили речей і документів, які допомогли б встановити особу.
Подробиці події встановлюють правоохоронці.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 30 серпня літній чоловік помер на порозі магазину "Домовичок". Виходячи з магазину, пенсіонер відчув нездужання, схопився за серце і впав замертво.
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