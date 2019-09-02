У Дніпрі біля школи знайшли труп

Близько 7:30 понеділка, 2 вересня, біля школи №134 на вулиці Шолохова в Дніпрі був виявлений труп чоловіка.

Тіло виявила жінка, яка прогулювалася по вулиці, передає "Інформатор".

У каналі недалеко від школи №134 знайшли мертвого чоловіка (ілюстрація) realno.te.ua

Чоловік лежав недалеко від берега каналу, особою в воді.

На місце події прибули поліція, слідчий і судмедексперти.

Про причини смерті чоловіка поки не повідомляється.

Відзначається, що при ньому не виявили речей і документів, які допомогли б встановити особу.

Подробиці події встановлюють правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 30 серпня літній чоловік помер на порозі магазину "Домовичок". Виходячи з магазину, пенсіонер відчув нездужання, схопився за серце і впав замертво.

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