У Дніпрі біля школи знайшли два трупи: подробиці

У Дніпрі 28 листопада на покинутій будівлі біля 25-ї школи виявили тіла двох чоловіків.

Трупи були загорнуті у ковдру та заховані у кутку. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі біля школи знайшли два трупи Інформатор

Про знахідку в поліцію повідомили бездомні. Спочатку здавалося, що чоловіки просто сплять, однак пізніше з'ясувалося, що обидва – мертві. За непідтвердженою інформацією, смерть настала внаслідок передозування наркотиками. З рота одного з них йшла піна. Точну причину того, що сталося, встановить судмедекспертиза.

На місце викликали слідчо-оперативну групу і співробітників розшуку. Правоохоронці розбираються в деталях ситуації, встановлюють особи померлих і з'ясовують, чи є у події кримінальний характер.

У Дніпрі біля школи знайшли два трупи Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на перетині проспекту Слобожанського і вулиці Байкальської зіткнулися вантажівка DAF і пасажирська маршрутка. У пригоді постраждали двоє людей.

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