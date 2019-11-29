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29 листопада • оновлено в 10:44
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Аліна Рашевська

У Дніпрі біля школи знайшли два трупи: подробиці

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У Дніпрі 28 листопада на покинутій будівлі біля 25-ї школи виявили тіла двох чоловіків.

Трупи були загорнуті у ковдру та заховані у кутку. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі біля школи знайшли два трупи

У Дніпрі біля школи знайшли два трупи

Інформатор

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Про знахідку в поліцію повідомили бездомні. Спочатку здавалося, що чоловіки просто сплять, однак пізніше з'ясувалося, що обидва – мертві. За непідтвердженою інформацією, смерть настала внаслідок передозування наркотиками. З рота одного з них йшла піна. Точну причину того, що сталося, встановить судмедекспертиза.

На місце викликали слідчо-оперативну групу і співробітників розшуку. Правоохоронці розбираються в деталях ситуації, встановлюють особи померлих і з'ясовують, чи є у події кримінальний характер.

У Дніпрі біля школи знайшли два трупи

У Дніпрі біля школи знайшли два трупи

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на перетині проспекту Слобожанського і вулиці Байкальської зіткнулися вантажівка DAF і пасажирська маршрутка. У пригоді постраждали двоє людей.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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Драго Кувалда
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