У Дніпрі біля метро відбулась бійка і стрілянина: що сталося

Вночі 7 липня в Дніпрі на житловому масиві Покровський сталася бійка і стрілянина.

У пригоді ніхто не постраждав, повідомляє Інформатор.

Як стало відомо, близько 22:30 поліцейські патрулювали район і побачили бійку на площі Єдності.

Стрілянина біля метро ТСН

Учасників події розняли і з'ясували, що один з чоловіків проходив по площі і почав стріляти, попередньо, з пістолета. Потім сталася бійка.

Правоохоронці затримали "стрілка", який вів себе агресивно і був в стані алкогольного сп'яніння.

34-річного чоловіка доставили в Новокодакське відділення поліції для з'ясування обставин.

Стрілянина біля метро інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі невідомий нацькував собаку на сім'ю з дитиною.

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