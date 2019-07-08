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У Дніпрі біля метро відбулась бійка і стрілянина: що сталося

1.1тЧитати матеріал російською

Вночі 7 липня в Дніпрі на житловому масиві Покровський сталася бійка і стрілянина.

У пригоді ніхто не постраждав, повідомляє Інформатор.

Як стало відомо, близько 22:30 поліцейські патрулювали район і побачили бійку на площі Єдності.

Стрілянина біля метро

Стрілянина біля метро

ТСН

Учасників події розняли і з'ясували, що один з чоловіків проходив по площі і почав стріляти, попередньо, з пістолета. Потім сталася бійка.

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Стрілянина біля метро

Стрілянина біля метро

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі невідомий нацькував собаку на сім'ю з дитиною.

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Тема
кульова стрільба
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
стрілянинабійкаДніпро
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